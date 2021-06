[Euro] – Croatie / République Tchèque

Après la victoire de la Suède contre la Slovaquie (1-0), l’Euro 2020 se poursuit en cette fin d’après-midi avec la deuxième journée de la phase de poules du groupe D et le match entre la Croatie et la République Tchèque. Lors de leur premier match, les Croates se sont inclinés contre l’Angleterre (1-0) et doivent absolument s’imposer pour croire en une qualification en huitièmes de finale. Les Tchèques, eux, se sont imposés contre l’Ecosse (2-0) avec un doublé de Patrick Schick, dont une merveilleuse frappe du milieu de terrain, qui est pour l’instant le plus beau but de la compétition. La République Tchèque peut se qualifier pour la suite de cet Euro en cas de succès ce vendredi.

Le XI de la Croatie : Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol – Modric, Kovacic – Perisic, Kramaric, Brekalo – Rebic

Le XI de la République Tchèque : Vaclik – Coufal, Celustka, Kalas, Boril – Holes, Soucek – Masopust, Darida, Jankto – Schick

Un match à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !