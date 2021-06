[Euro] Portugal / France (1-1) & Allemagne / Hongrie (0-1)

Déjà qualifiée pour les 8es de finale de l’Euro, la France veut conserver sa première place du groupe F afin d’affronter un adversaire plus abordable au prochain tour. Pour cela, les Bleus doivent s’imposer face au Portugal (21h sur TF1 et beIN SPORTS 1), face au public du Puskás Aréna de Budapest (Hongrie). Sans surprise, Didier Deschamps a titularisé les deux Parisiens, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Le défenseur des Rouge et Bleu est associé à Raphaël Varane tandis que le numéro 10 français est aligné sur le côté gauche de l’attaque. À noter trois changements par rapport au match nul face à la Hongrie (1-1) samedi dernier. Lucas Hernandez, Jules Koundé et Corentin Tolisso ont respectivement pris les places de Lucas Digne, Benjamin Pavard et Adrien Rabiot. En face, le Portugal a changé son milieu de terrain. Danilo Pereira est associé à João Moutinho et Renato Sanches. Le trio offensif est composé de Bernardo Silva, Diogo Jota et Cristiano Ronaldo.

Dans un début de match assez neutre, Kylian Mbappé s’est procuré la première occasion de la rencontre, mais l’attaquant du PSG a manqué son face-à-face (17e). Avant la demi-heure de jeu, le Portugal a obtenu un pénalty suite à une sortie désastreuse de Hugo Lloris sur Danilo Peirera. Solide, le milieu parisien s’est relevé et a poursuivi le match. De son côté, Cristiano Ronaldo a transformé cette offrande (1-0, 31e). Alors que les Français étaient dominés dans tous les secteurs de jeu, Kylian Mbappé a provoqué un pénalty, transformé par Karim Benzema (1-1, 45e+2). Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires avec ce score de parité (1-1).

: Patricio – Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro – Moutinho, , Sanches – B.Silva, Ronaldo (c), Jota XI France (4-2-3-1) : Lloris (c) – Koundé, Varane, Kimpembe , Hernandez – Pogba, Kanté – Tolisso, Griezmann, Mbappé – Benzema Banc : Mandanda, Maignan, Pavard, Lenglet, Lemar, Giroud, Rabiot, Zouma, Sissoko, Digne, Coma, Ben Yedder

Dans l’autre match de cette 3ème journée du groupe F, l’Allemagne et la Hongrie s’affrontent à l’Allianz Arena de Munich (21h sur beIN SPORTS 2). Les deux sélections sont encore en course pour une qualification aux 8es de finale de la compétition. Pour cette rencontre, Joachim Löw a procédé à un seul changement dans son onze type, Leroy Sané prend la place de Thomas Müller, blessé à un genou.

Les Hongrois ont crée la surprise en marquant le premier but de la rencontre par Adam Szalai (0-1, 11e). Les Allemands ont tenté de réagir assez rapidement, mais Mats Hummels a trouvé le poteau (21e). La Nationalmannschaft a regagné les vestiaires en étant menée (0-1).