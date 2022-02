Expérience CS – Partagez nous vos remarques

Canal Supporters est en permanence à l’écoute de sa communauté. Nous avons entendu vos plaintes concernant les quelques problèmes techniques qui touchent actuellement Disqus pour les utilisateurs de mobile Android. Après avoir contacté la direction technique de Disqus aux États-Unis, il nous a été confirmé que le problème était global sur leur plateforme et que toutes leurs équipes étaient sur le pont pour régler ce problème identifié dans les plus brefs délais. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé dès la résolution de ce problème.

Aussi, dans un soucis de vouloir toujours nous améliorer, de vous proposer le contenu le plus pertinent possible et la meilleure expérience utilisateur, nous aimerions que vous nous fassiez part de vos remarques et même de vos propositions. Nous en tiendrons le plus grand cas.

Merci à tous les CSiens pour votre fidélité et pour vos remarques à venir.