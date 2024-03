A l’occasion de la trêve internationale, Fabian Ruiz et mobilisé avec la sélection d’Espagne sous les ordres de Luis de la Fuente. Le milieu de terrain du PSG en a profité pour accordé un entretien à Mundo Deportivo, et y évoqué son aventure en Rouge & Bleu, la Ligue des Champions ou encore le sujet du moment : Kylian Mbappé.

La forme individuelle et collective

« Honnêtement, je me sens très bien, très impatient, confiant et heureux de la confiance que le coach m’accord au PSG. Il y a quelques mois j’ai eu une blessure à l’épaule, mais je suis très bien revenu et maintenant toute l’équipe est dans une très bonne dynamique en voulant faire des choses très importantes cette saison. Nous sommes en vie dans les trois compétitions, c’est ce que nous voulons« .

La Ligue des Champions …

« Au final, nous sommes les huit meilleures équipes d’Europe. Là, chaque équipe a ses qualités et tout adversaire sera difficile. Nous savons que le FC Barcelone est un grand club, qu’i est dans la dernière ligne droite en Liga, qu’il fait très bien les choses, et que ce sera un duel très serré qui se décidera par de petits détails. On va essayer de le préparer au mieux et d’arriver de la meilleure façon possible pour tenter de passer« .

Le FC Barcelone …

« En plus d’avoir des joueurs de grande qualité, tant en défense qu’en attaque, je pense que le Barça est une équipe qui aime vraiment la possession du ballon et une fois qu’elle atteint la dernière partie du terrain, elle a des joueurs en un contre un très rapides. Ils ont des attaquants avec beaucoup de buts, qui apportent beaucoup de danger. On verra ce qu’il se passera, ce sera un match très difficile, et nous devrons bien travailler« .

Un rendez-vous particulier pour Ousmane Dembélé …

« Je m’entends parfaitement avec lui depuis son arrivée. C’est une personne formidable et en tant que joueur, nous connaissons déjà son style. La vérité est qu’il nous apporte beaucoup, tant en qualité avec le ballon, que dans la surface en un contre un. Il a les deux pieds et est très rapide« .

… Et pour Kylian Mbappé

« Est-ce que Kylian Mbappé sera plus motivé face au FC Barcelone ? Je vois Mbappé comme toujours, avec enthousiasme, calme, et on voit déjà qu’il apporte aussi beaucoup à notre équipe, comme il l’a fait ces derniers temps. Il va avoir l’envie, mais comme il l’a toujours eu« .

L’entretien est à retrouver en intégralité sur le site de Mundo Deportivo.