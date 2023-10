Fabian Ruiz pourrait rebondir au FC Barcelone dès cet hiver

Les premières rumeurs sur le mercato du PSG font surface dans les médias espagnols, Mundo Deportivo annonce que le FC Barcelone s’intéresserait à… Fabian Ruiz.

La période de mercato approche à grand pas et les premières rumeurs montent à la surface. Et comme souvent depuis quelques années, les échos viennent d’Espagne pour ce qui concerne le mercato. S’il n’est pas encore question du feuilleton entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, la presse catalane envoie un milieu de terrain du PSG directement au FC Barcelone cet hiver. Pourtant, les Blaugrana se sont armés dans le cœur du jeu. Avec Oriol Romeu, Gundogan, De Jong, Gavi, Pedri, Sergi Roberto et Fermin Lopez, pas de quoi s’inquiéter sur le manque de solution à ce poste.

LE FC Barcelone penserait à…

Néanmoins, le FC Barcelone serait bien intéressé par une aide supplémentaire. Aujourd’hui, Mundo Deportivo dévoile que la direction catalane s’est penchée sur le cas de Fabian Ruiz. Arrivé en 2022 dans la capitale, le milieu de terrain espagnol n’arrive pas à se faire une place dans l’effectif. Avec 3 petites titularisation et 39 minutes jouées en moyenne par match depuis le début de saison, l’option Fabian Ruiz n’est pas la priorité pour Luis Enrique. D’autant plus mis à l’écart depuis la venue de l’entraîneur espagnol, le joueur de 27 ans pourrait faire ses valises pour retrouver du temps de jeu loin du PSG.