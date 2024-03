Farioli : « On va trouver une équipe différente qui aura à cœur de prendre sa revanche »

Ce mercredi (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG accueille l’OGC Nice en quarts de finale de Coupe de France. Malgré une période de moins bien, les Niçois croient en leurs chances pour une qualification en demi-finales.

Recordman de la compétition, le PSG reçoit l’OGC Nice ce mercredi en quarts de finale de Coupe de France. Encore engagés dans toutes les compétitions en ce mois de mars, les Rouge & Bleu auront à coeur de poursuivre leur aventure et devront faire face à des Niçois en difficulté ces dernières semaines. Cependant, les Aiglons comptent bien réitérer leur performance de septembre dernier, où ils étaient venus s’imposer au Parc des Princes (2-3) en Ligue 1. Présent en conférence de presse d’avant-match, le coach niçois – Francesco Farioli – s’est exprimé sur cette rencontre capitale face aux joueurs de Luis Enrique, dans des propos rapportés par le site officiel de l’OGC Nice.

La mauvaise période de l’OGC Nice

« En ce moment, on l’a dit et redit, on a besoin de retrouver cette étincelle. Si on regarde les résultats, on est dans un moment difficile, tout le monde le voit. Si on regarde mieux, avec une analyse un peu plus profonde et lucide, on n’est pas si loin de la possibilité de revenir au classement. Il faut qu’on soit plus uni et compact. »

Se servir de la dernière victoire au Parc des Princes ?

« On utilise beaucoup d’images de matchs joués pour s’améliorer et on utilise souvent des images du match contre le PSG. On a dû revoir 3 ou 4 fois des extraits, c’est un match qui est resté dans les têtes, mais c’est du passé. Cette fois-ci, on va trouver une équipe différente qui aura à cœur de prendre sa revanche. Récemment, ils ont préservé pas mal de titulaires pour préparer ce match contre nous, donc on fera tout pour aller en demi-finales et continuer dans cette compétition à laquelle on tient tous vraiment. »

Ses atouts pour défier le PSG

« Nos atouts sont notre jeu, nos idées et la qualité de nos joueurs. On va affronter un adversaire qui aura à cœur de venger cette défaite du match aller, qui est d’ailleurs leur seule défaite à domicile. On voudra faire un match d’une grande attention. Ils vont apporter des modifications et ajustements, ils seront motivés. De notre côté, nos motivations sont claires et partagées par tous. On sait la difficulté de ce match, mais on part à 0-0, c’est un match de 90 minutes, on devra jouer toutes nos chances. »