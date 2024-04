FC Barcelone / PSG : les compositions officielles

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG affronte le FC Barcelone en quart de finale retour de Ligue des champions. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Six jours après sa défaite 2-3 en quart de finale aller de Ligue des champions, le PSG devra renverser ce score défavorable. Pour cela, les Rouge & Bleu peuvent compter sur toutes leurs forces vives pour affronter le FC Barcelone au Stade de Montjuïc. Pour cette rencontre, Luis Enrique est revenu à une composition d’équipe plus classique dans le but de renverser la situation.

Zaïre-Emery et Barcola de retour dans le onze

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Gianluigi Donnarumma. Après avoir purgé son match de suspension, Achraf Hakimi fait son retour dans le couloir droit de la défense tandis que Nuno Mendes évolue sur le côté gauche. La charnière centrale est composée de Marquinhos et Lucas Hernandez. Remplaçant la semaine passée, Warren Zaïre-Emery retrouve sa place de titulaire aux côtés de l’homme en forme, Vitinha. Fabian Ruiz complète le milieu de terrain. Enfin, en attaque, un trio 100% français avec le retour de Bradley Barcola. L’ailier de 21 ans est associé à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

En face, Xavi n’a pas réservé de surprise dans le onze de départ. Dans les buts, Marc-André ter Stegen sera présent. Comme à l’aller, la défense Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsi et João Cancelo est alignée. Dans l’entrejeu, Frenkie de Jong est associé à Pedri et Ilkay Gündogan. L’attaque est composée du trio Robert Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal.

Feuille de match FC Barcelone / PSG

Quarts de finale retour de Ligue des champions – Stade : Stade de Montjuïc – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot et RMC Sport 1 – Arbitre principal : Istvan Kovacs – Arbitres assistants : Vasile Florin Marinescu et Ovidiu Artene – Quatrième arbitre : Horatiu Fesnic – VAR : Marco Fritz et Bastian Dankert

Le XI du FC Barcelone : ter Stegen (c) – Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo – De Jong, Gündogan, Pedri – Yamal, Lewandowski, Raphinha Remplaçants : Peña, Astralaga, I.Martinez, Ferran Torres, Felix, Alonso, Romeu, Roque, Casado, Fermin, Guiu, Fort

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), L.Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola
Remplaçants : Navas, Tenas, Ugarte, Ramos, Asensio, Danilo, Lee, Kolo Muani, Mukiele, Soler, Beraldo, Skriniar

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), L.Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola