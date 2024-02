FC Nantes / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce soir, le PSG se déplace à Nantes pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de beaucoup faire tourner.

Après sa victoire contre la Real Sociedad (2-0) en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG retrouve les terrains ce samedi soir avec un déplacement au stade de la Beaujoire pour y défier le FC Nantes pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Nuno Mendes manquent à l’appel. Contre les Canaris, l’entraîneur espagnol a décidé de réaliser une revue d’effectif. Gianluigi Donnarumma, est titulaires dans les buts du PSG. Il sera défendu par une défense à quatre composée de Warren Zaïre-Emery à droite, Marquinhos et Danilo Pereira en défense centrale et Lucas Hernandez à gauche.

Lee Kang-in de retour dans le onze, Mbappé remplaçant

Pour le milieu de terrain, Vitinha sera accompagné de Manuel Ugarte, qui retrouve une place de titulaire, et de Marco Asensio, qui avait été performant à ce poste contre le LOSC. La grosse surprise est en attaque. Titulaire et buteur contre la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des champions mercredi soir, Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ du PSG à la fin de la saison à son président, Nasser Al-Khelaïfi, et à ses coéquipiers, débute sur le banc. Le trio d’attaque est composé de Lee Kang-in, qui joue pour la première fois depuis son retour de la Coupe d’Asie, Randal Kolo Muani, qui retrouve son ancien club, et de Bradley Barcola, qui a débloqué son compteur but en Champions League contre le club basque cette semaine.

À quelques minutes de cette rencontre entre les Canaris et le PSG, comment sentez-vous cette rencontre ?