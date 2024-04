FCB / PSG – Mbappé : « C’est un grand jour pour le club »

Ce soir, le PSG s’est largement imposé contre le FC Barcelone (1-4) en quart de finale retour de la Ligue des champions et s’est qualifié pour les demi-finales. Double buteur ce soir, Kylian Mbappé explique que son équipe va tout faire pour rejoindre Wembley, lieu de la finale.

Invisible à l’aller, Kylian Mbappé a permis au PSG de se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions en marquant les deux derniers buts du succès contre le FC Barcelone (1-4). Trois ans après, le club de la capitale va retrouver le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions du football de club. Présent en zone mixte à l’issue de la victoire, Kylian Mbappé s’est confié sur son sentiment après le match, ses ambitions pour la suite de la compétition, dans des propos relayés par l’Equipe.

Son sentiment après la qualification

« Je suis toujours fier d’être parisien depuis que je suis ici. Même si on avait perdu, je serais fier. Ce n’est pas parce que je vis des bons moments ou des mauvais moments que ma fierté en prend un coup. Je suis fier de représenter le club de la capitale de mon pays, c’est spécial pour moi qui aie grandi ici. Vivre des soirées spéciales comme celle-ci en tant que Parisien, c’est grand. On a passé une étape de plus, il faut rester tranquille. »

Je crois en une victoire finale en Ligue des champions ?

« Bien sûr que je veux gagner la Ligue des champions avec Paris. On a une grande équipe et on va tout faire pour aller à Wembley. »

En six jours, que s’est-il passé pour renverser le match ?

« On est une grande équipe, on a beaucoup travaillé pendant ces six jours. On a toujours été habité par l’idée qu’on allait gagner ici. C’est un grand jour pour le club, pour tous ceux qui y travaillent. Félicitations au groupe. »