Pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Nantes. Une rencontre pour laquelle l’infirmerie Rouge & Bleu se vide et Luis Enrique pourrait donc compter sur un groupe plus complet.

A l’occasion de son déplacement à Nantes, le PSG voit son infirmerie se vider et Nuno Mendes en sortir. Après presque un an privé de compétition et plusieurs rechutes, le Portugais n’apparaît pas dans le point médical du club de la capitale avant la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats. En effet, le latéral gauche participe désormais aux entraînements de Luis Enrique dans leu intégralité. Dans sa conférence de presse d’avant match, le technicien espagnol s’est exprimé à ce sujet : « Nuno Mendes ? C’est une très bonne nouvelle. Il n’est pas encore disponible. […] Il a récupéré presque à 100%. Il doit encore faire un peu de travail physique« . En effet, s’il n’apparaît plus dans le point médical, Nuno Mendes ne devrait toutefois pas prendre part à la rencontre face au FC Nantes. Cependant, le retour du numéro 25 du PSG n’a jamais été aussi proche.

Dans son point médical, le Paris Saint-Germain évoque les cas de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe qui « poursuivent leurs exercices de rééducation« .