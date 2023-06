En préparation de la saison 2023/2024, le PSG multiplie les pistes afin de renforcer son effectif. Le secteur offensif a particulièrement été ciblé par les dirigeants du club de la capitale et les noms de Bernardo Silva, Marcus Thuram, Victor Osimhen ou encore Harry Kane reviennent avec insistance. Aujourd’hui, c’est du côté de l’Italie qu’une nouvelle piste voit le jour.

A la recherche d’un attaquant de pointe, le PSG a coché les noms d’Harry Kane et Victor Osimhen pour ce poste. En plus de ce dossier, les dirigeants du Paris Saint-Germain espèrent renforcer leur secteur offensif avec un joueur évoluant sur l’aile droite. En ce sens, le nom de Bernardo Silva revient avec insistance. Selon les derniers échos de la presse, le Portugais est la priorité du club de la capitale et du club d’Arabie Saoudite, Al-Hilal. Si Bernardo Silva est également sur les tablettes du FC Barcelone, le champion d’Espagne pourrait face à ses propres difficultés financières dans ce dossier. Pour l’écurie du Gofle, le récent champion d’Europe avec Manchester City ne souhaiterait pas donner suite à cette piste. Par ailleurs, les Citizens espèrent toujours le conserver dans leurs rangs. Si ce dossier s’annonce plus compliqué que prévu pour le Paris Saint-Germain, un nouveau nom pour le secteur offensif parisien voit le jour aujourd’hui.

🚨 Selon @FabrizioRomano , Bernardo Silva n'aurait pas encore pris de décision définitive sur son avenir :



▫️Le PSG le considère comme une cible PRIORITAIRE 🎯



▫️Les clubs saoudiens poussent pour l’attirer 🔥



🔥



▫️Manchester City espère toujours le converser 🤝

Federico Chiesa en plan B ?

Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2025, Federico Chiesa négocierait actuellement pour une revalorisation salariale afin de passer de 5 à 8 millions d’euros par an. Selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants turinois font face à leur difficultés financières et au manque à gagne dû à leur échec à la course à la qualification en Ligue des Champions. En ce sens, la Juve doit dont gérer le dossier Federico Chiesa au mieux dès cet été, afin de ne pas se retrouver dos au mur dans un an, avec une dernière année restante sur le contrat de leur joueur. L’international italien de 25 ans souhaite évoluer au plus haut niveau et donc disputer la C1, qui lui manquera sous le maillot des Bianconeris.

Pour les prétendants, la Gazzeta dello Sport avance un fort un intérêt de Liverpool. Le joueur serait très apprécié par Jürgen Klopp et les Reds seraient prêts à faire une offre de 40 millions d’euros, qui devrait être jugée trop mince par les dirigeants de la Juve, qui évaluent Chiesa à 60 millions d’euros. En plus de Liverpool, nos confrères italiens parlent de l’intérêt de Chelsea, du Bayern Munich, mais aussi du PSG. Le club de la capitale aurait par ailleurs surveillé Federico Chiesa sur plusieurs matchs cette saison et pourrait entrer officiellement dans la danse au cours « de la seconde partie du mercato« . Si Liverpool semble être le prétendant le plus sérieux, comme à la Juventus Turin, l’absence de Ligue des Champions, encore une fois, pourrait peser dans la balance. En ce sens, le PSG, dans l’esprit de Federico Chiesa, pourrait se placer plus haut dans la hiérarchie si le club de la capitale venait à sérieusement et officiellement entrer dans la course.