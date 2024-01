Le Campus PSG va accueillir de nouveaux occupants dès ce dimanche officiellement. Cependant, une première partie de ceux-là ont d’ores et déjà foulé la pelouse de Poissy (78) : les Féminines.

Après la première partie de la saison 2023 / 2024 passé dans son nouveau Campus PSG, le groupe de Luis Enrique comptera dès ce dimanche de nouveaux colocataires à Poissy (78). En effet, selon les dernières informations parues dans la presse ces dernières heures, le club de la capitale devrait installer sa section féminine, son centre de formation et la préformation dans son nouveau centre d’entraînement dès ce dimanche 7 janvier. Pour l’occasion, les familles des joueurs seront conviées sur place afin de visiter les installations et officialiser le déménagement. Cependant, les premiers nouveaux occupants du Campus PSG ont pris leurs marques aujourd’hui, avec la présence du président du club, Nasser Al-Khelaïfi.

Image : psg.fr

Sur ses réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain a communiqué sur le premier entraînement de la section féminine au Campus PSG, en présence du directeur sportif Angelo Castellazzi. Par ailleurs, le discours tenu par Nasser Al-Khelaïfi a également été partagé sur le site officiel du PSG : « Je tenais vraiment à être présent à vos côtés aujourd’hui pour votre premier entrainement ici à Poissy. Je suis très heureux de vous accueillir dans votre nouvelle maison. Vous faites toutes partie de la Famille Paris Saint-Germain. Nous avons travaillé pendant des années pour construire ce projet. Nous sommes fiers d’avoir maintenant le meilleur centre d’entrainement au monde. Le meilleur centre d’entrainement pour les meilleures joueuses. Notre vision est de développer ici la nouvelle génération de champions. Et pour la première fois, nos équipes féminines, masculines et de jeunes seront toutes réunies – c’est un symbole fort. Nous formons une seule équipe, une seule famille. Je me réjouis de vous voir grandir ici, atteindre tous vos objectifs. En tant qu’équipe, 2024 est très important. N’oubliez pas les valeurs que nous portons : la discipline, le travail d’équipe, le respect, toujours se battre les uns pour les autres et se battre pour le Paris Saint-Germain. Notre succès est collectif. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans votre nouvelle maison et une très belle année 2024. Je sais que vous réaliserez vos rêves ici« .