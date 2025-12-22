Féminines – Le PSG perd trois matchs sur tapis vert

En raison d’un problème administratif avec sa joueuse Florianne Jourde, les Féminines du PSG se voient sanctionner par la FFF de trois matchs perdus sur tapis vert.

Un gros coup dur pour les Féminines du PSG. Déjà en manque de résultats depuis le début de la saison 2025-2026, l’équipe de Paulo César a été sanctionnée par la FFF en raison d’un problème administratif avec la joueuse franco-canadienne Florianne Jourde, suite à une plainte déposée par Fleury. « Un certificat international de transfert aurait dû être adossé à la licence de cette dernière en raison de sa participation à plusieurs matches avec les amateurs de l’AS Laval (au Canada) en 2022-2023, ce qui n’a pas été fait à l’époque, mais a été régularisé depuis », explique L’Equipe.

Le PSG va faire appel de la décision

Et selon les informations du quotidien sportif, les Féminines du PSG ont perdu trois rencontres sur tapis vert en raison de cette irrégularité administrative : Strasbourg / PSG (0-1, 19 octobre), PSG / Le Havre (2-0, 1er novembre) PSG / Fleury (4-0, 8 novembre). Avec ces neuf points en moins au classement, le club parisien tombe désormais à la 5e place avec 17 unités, à égalité avec Fleury. Et sans surprise, les Rouge & Bleu vont faire appel de cette décision, comme annoncé dans un communiqué dévoilé par L’Equipe. « Le club a pris connaissance de la sanction prononcée par la Fédération Française de Football contre son équipe féminine pour une simple absence de demande d’un certificat international de transfert (CIT) dans le cadre de la procédure d’obtention de licence pour Florianne Jourde. Le club conteste le caractère totalement disproportionné de cette sanction. L’équipe est lourdement sanctionnée sur le terrain sportif pour une simple situation administrative qui a été régularisée sans difficulté par la FIFA depuis : cela relève d’une injustice manifeste. Le club a toujours agi en toute bonne foi et toute transparence, sur la base des informations dont il disposait. Il n’a résulté de cette situation aucun bénéfice indu pour le Club. Aucun préjudice n’a été causé à quiconque. La FFF vient sanctionner une situation administrative qu’elle avait pourtant elle-même validée en délivrant à Florianne Jourde une licence en bonne et due forme. La joueuse était dûment qualifiée et détentrice d’une licence lors des 3 matches qu’elle a joués. »

Le communiqué de la FFF

La Commission fédérale des Règlements et Contentieux a donné trois matches perdus par pénalité au Paris SG en championnat d’Arkema Première Ligue. Cette décision est susceptible d’appel. Réunie le mercredi 17 décembre 2025, la Commission fédérale des Règlements et Contentieux de la Fédération Française de Football a statué sur le match de la 7e journée du championnnat de France féminin d’Arkema Première Ligue opposant le Paris Saint-Germain au FC Fleury 91.

Le litige portait sur la contestation, par le FC Fleury 91, de la participation d’une joueuse du Paris Saint-Germain lors de cette rencontre. Après avoir étudié le dossier, la commission a décidé de donner trois matches perdus par pénalité au Paris Saint-Germain, le gain du match bénéficiant à l’adversaire : FC Fleury 91 (7e journée), Havre AC (6e journée) et RC Strasbourg Alsace (5e journée). Le dossier a été transmis à la Commission d’organisation des compétitions de la Ligue Féminine de Football Professionnel (LFFP). Cette décision est susceptible d’appel.