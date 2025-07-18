Officiel – Féminines : Le PSG annonce la signature de Florianne Jourde

La section féminine du PSG poursuit son mercato estival et annonce aujourd’hui la signature de Florianne Jourde, milieu de terrain et internationale canadienne, jusqu’en 2028.

Le Paris Saint-Germain continue de bâtir une équipe féminine compétitive pour les années à venir. Le club de la capitale est fier d’annoncer la signature de la jeune et prometteuse milieu de terrain internationale canadienne, Florianne Jourde, qui s’est engagée pour un contrat à long terme, la liant au PSG jusqu’au 30 juin 2028. Ce transfert d’envergure témoigne de la volonté du club de miser sur les talents de demain pour atteindre ses objectifs les plus élevés.

Un profil technique et polyvalent pour le PSG Féminin

À seulement 20 ans, Florianne Jourde est déjà une joueuse dont le potentiel est salué par de nombreux observateurs. Née le 5 novembre 2004 à Montréal, elle a rapidement gravi les échelons du football nord-américain avant de faire le grand saut vers l’Europe. Décrite comme une milieu de terrain technique et explosive, elle est également capable d’évoluer sur les ailes, offrant ainsi une polyvalence précieuse à l’effectif parisien. Florianne Jourde n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de rejoindre l’une des plus grandes équipes du football féminin européen. Dans une déclaration officielle sur le site du club, elle a exprimé sa fierté et ses ambitions : « Rejoindre le Paris Saint-Germain est un rêve devenu réalité. C’est une opportunité incroyable de progresser aux côtés de joueuses talentueuses et de contribuer aux ambitions du Club. Je suis impatiente de débuter cette nouvelle aventure et de tout donner pour les supporters parisiens« .