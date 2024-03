Féminines – Le PSG s’impose facilement face à Dijon

Après leur qualification pour les demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG retrouvaient le championnat ce dimanche avec une victoire facile face à Dijon (3-0).

À l’instar de l’équipe masculine, les Féminines du PSG peuvent rêver en grand dans ce sprint final de la saison 2023-2024. Qualifiées pour les demi-finales de Ligue des champions face à l’OL et en finale de Coupe de France face à Fleury (4 mai), les Parisiennes seront aussi présentes pour les play-off de D1 Arkema. Et ce dimanche, au Campus PSG, le club parisien recevait le Dijon FCO. Toujours privé de Jackie Groenen, Lieke Martens et Clare Hunt, le PSG s’est facilement imposé face au DFCO (3-0), à l’occasion de la 19e journée.

À voir aussi : Féminines : les Parisiennes au top du classement en championnat

Chawinga intenable avec un doublé

Rapidement, les Parisiennes ont pris l’avantage grâce à Marie-Antoinette Katoto (1-0, 13′), son 10e but en D1 Arkema. Intenable depuis le début de saison, Tabitha Chawinga a continué sur son excellente lancée en marquant le deuxième but parisien juste avant la pause (2-0, 44′). Par la suite, la rencontre a été interrompue à la mi-temps en raison d’un orage de grêles qui s’est abattue sur le Campus PSG. Après plusieurs minutes d’interruption, le match a repris. Toujours dominatrices, les Parisiennes ont aggravé la marque à l’heure de jeu avec un doublé de Tabitha Chawinga (3-0, 59′), qui a inscrit ses 25e et 26e buts en 26 titularisations cette saison et son 17e but en championnat, confortant ainsi sa place de meilleure buteuse.

Avec ce large succès (3-0), les Féminines du PSG consolident leur deuxième place (48 pts) et reviennent provisoirement à quatre points de l’Olympique Lyonnais (52 pts), qui affronte Le Havre ce soir. Les joueuses de Jocelyn Prêcheur sont invaincues depuis 23 matches toutes compétitions confondues. Après la trêve internationale, le PSG retrouvera la compétition avec un déplacement sur la pelouse de l’EA Guingamp (samedi 13 avril) dans le cadre de la 20e journée de D1 Arkema. Ensuite, les Parisiennes enchaîneront trois rencontres importantes avec la double confrontation face à l’OL en UWCL (20 et 27 avril) et la finale de Coupe de France face au FC Fleury (4 mai).