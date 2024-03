Féminines – Le PSG surclasse Saint-Etienne

Ce samedi après-midi, les Féminines du PSG recevaient Saint-Etienne pour le compte de la 17e journée de D1 Arkema. Les Parisiennes se sont largement imposées (5-0).

Après s’être qualifiées pour la finale de la Coupe de France, dans un match complètement fou contre le Paris FC (3-3, 4 t.a.b à 3), les Féminines du PSG retrouvaient les terrains ce samedi après-midi avec la réception de Saint-Etienne – au Campus PSG – pour le compte de la 17e journée de D1 Arkema. Dans une rencontre totalement maitrisée, les Parisiennes ont multiplié les occasions.

Grace Geyoro s’offre un doublé

Dès la 18e minute, c’est la capitaine Grace Geyoro qui va ouvrir les hostilités d’une magnifique frappe en pleine lucarne (1-0). Marie-Antoinette Katoto doublera la mise seulement deux minutes plus tard (2-0, 20e). Les Rouge & Bleu vont continuer à pousser et se procurer de grosses occasions, trouvant même le poteau par l’intermédiaire de Grace Geyoro (38e) sans pour autant à réussir à creuser l’écart. Avant la mi-temps, les Féminines du PSG vont trouver les montants à deux reprises, par Tabitha Chawinga (44e) et une nouvelle fois la capitaine parisienne (46e). Au retour des vestiaires, Grace Geyoro va réussir à faire trembler les filets pour la troisième fois de la journée, la deuxième fois pour elle (3-0, 55e). Seulement une minute après cette réalisation, Tabitha Chawinga, qui a été élue meilleure joueuse de D1 Arkema du mois de février, va, elle aussi, s’offrir un but (4-0, 56e). Jade Le Guilly clôturera le festival parisien avec un but en toute fin de match (5-0, 88e). Un succès net et sans bavure qui permet aux Parisiennes de conserver leur deuxième place, à sept points de Lyon. Elles préparent aussi de la meilleure des manières leur quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League à Häcken mercredi après-midi (18h45).