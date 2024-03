Si la fin de saison est proche pour les Féminines, et que le Paris Saint-Germain ne domine pas le classement général, les Parisiennes peuvent se satisfaire de représenter le top des classements des meilleures buteuses, et passeuses.

La fin du championnat approche pour les Féminines du PSG. À quatre journées de la fin de saison, les Parisiennes ne dominent pas au classement général de D1 Arkema, mais s’imposent haut la main aux classements des meilleures buteuses et passeuses décisives. Dans le top cinq des meilleures buteuses en championnat, trois parisiennes se démarquent. En haut du classement des buteuses, Tabitha Chawinga prend le large. Profitant de la blessure de la joueuse star du PSG, Marie-Antoinette Katoto, éloignée des terrains en début de saison à cause des ligaments croisés, l’attaquante Malawite s’est montrée ultra-performante avec le club de la capitale. Avec 17 rencontres de championnat dans les pieds, la joueuse de 27 ans a inscrit 15 buts sous le maillot parisien. À la seconde place vient Ada Hegerberg avec 12 buts inscrits, puis les Parisiennes Grace Geyoro et Marie-Antoinette Katoto complètent le top 4 avec 11 et 9 unités.

Au top du classement des passeuses

Du côté des passeuses, le Paris Saint-Germain est aussi bien placé avec une seule Parisienne dans le top cinq. Mais attention, ce n’est pas rien puisqu’il s’agit encore de Tabitha Chawinga. Aussi meilleure passeuse avec dix offrandes, elle domine le classement de D1 Arkema devant les neuf passes de Kadidiatou Diani, ancienne joueuse du PSG, de Clara Mateo, Selma Bacha et Vicky Becho avec huit, sept et six passes décisives. La Parisienne, aidée par la serial buteuse Marie-Antoinette Katoto, devra se battre lors des quatre dernières rencontres pour ne pas perdre le top du classement et faire un doublé remarquable, au sommet des deux classements individuels.