Devenue une joueuse cadre de l’effectif parisien, Sakina Karchaoui a officiellement prolongé son contrat avec les Féminines du PSG. Elle est désormais liée aux Rouge & Bleu jusqu’en 2028.

Alors que les Féminines du PSG ont encore deux objectifs à atteindre en cette fin de saison (D1 Arkema et Coupe de France), la direction parisienne en a profité pour prolonger l’une des joueuses cadres de l’effectif. Arrivée en juillet 2021, Sakina Karchaoui s’est rapidement imposée comme une joueuse essentiel dans le secteur défensif. Et alors que son contrat prenait fin en juin prochain, l’internationale française a prolongé son bail avec les Rouge & Bleu de quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2028. À ce jour, elle compte 94 matches et 6 buts avec les Rouge et Bleu. « L’ensemble du club félicite Sakina pour ce nouveau contrat et lui souhaite le meilleur pour les saisons à venir sous le maillot du Paris Saint-Germain », précise le PSG dans son communiqué.

« Le PSG, c’est ma famille »

Dans un entretien au site officiel du club, Sakina Karchaoui a évoqué avec joie sa prolongation chez les Féminines du PSG : « C’est incroyable de prolonger l’aventure avec le Paris Saint-Germain, c’est un club que j’affectionne énormément, et je suis très heureuse de poursuivre ici. La décision de rester ici était une évidence, parce que le PSG, c’est ma famille (…) Être un cadre au PSG, ça signifie avoir de l’expérience, on est quand même plusieurs dans ce cas-là. On doit apporter de la sérénité au groupe, nous sommes aussi là pour échanger avec tout le monde, c’est important d’avoir cet équilibre dans un vestiaire. »

La latérale de 28 ans a aussi été questionnée sur l’évolution du club depuis son arrivée à l’été 2021 : « Le club a vécu une évolution incroyable, au niveau de l’équipe d’abord, et aussi au niveau infrastructures. Nous sommes désormais au Campus PSG, il est incroyablement beau, ultra moderne, et il réunit tout le monde ! Moi qui suis très famille, j’adore ! Il y a les pros, les jeunes, toutes les sections du club, c’est un peu le symbole de la confiance que nous accorde le club. » Dès ce samedi (15h sur France 4), Sakina Karchaoui aura à coeur de soulever une nouvelle Coupe de France avec le PSG (après celle de 2022) lors de la finale contre le FC Fleury 91.