Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France que ce soit chez les hommes et chez les Femmes. Jeune milieu de terrain, Anaïs Ebayilin a signé son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu.

Au sein de l’effectif des Féminines du PSG, beaucoup de joueuses ont été formées au club et jouent régulièrement avec l’équipe première. C’est le cas pour Marie-Antoinette Katoto, Sandy Baltimore, Jade Le Guilly ou bien encore Grace Geyoro. Chaque saison, comme chez les hommes, des titis frappent à la porte de l’équipe première. C’est le cas d’Anaïs Ebayilin. La jeune milieu de terrain (16 ans) a fait ses débuts en professionnel contre le CPB Bréquigny Football FCO (4-0) en Coupe de France.

« J’ai des étoiles plein les yeux, c’est un rêve qui devient réalité »

Arrivée au centre de formation du PSG en 2022, elle a officiellement signé son premier contrat professionnel ce jeudi. Elle est désormais liée avec les Rouge & Bleu pour trois ans, soit jusqu’en juin 2026. Dans son communiqué, le PSG « félicite Anaïs pour son premier contrat et lui souhaite beaucoup de réussite sous les couleurs Rouge & Bleu. » La joueuse, elle, n’a pas caché sa joie de signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur. « J’ai des étoiles plein les yeux, c’est un rêve qui devient réalité. J’en ai tellement rêvé, et aujourd’hui, le Paris Saint-Germain me donne l’opportunité de devenir professionnelle. Je suis aux côtés de grandes joueuses, je ne peux qu’apprendre toujours plus à leur contact. Et je compte bien m’imposer à l’avenir, me donner à fond et montrer au coach que je suis une vraie Parisienne. Je compte tout faire pour ramener des trophées et le plus de victoires possibles au Paris Saint-Germain. »