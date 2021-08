Fernandez estime que le PSG sera divisé entre pro-Navas et pro-Donnarumma

Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG, n’aura pas à trancher ce soir entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma pour le Trophée des champions, le second étant encore en vacances après l’Euro remporté avec l’Italie.

Mais cette mise en concurrence à venir dans la cage parisienne est une surprise pour de nombreux spécialistes. Jérôme Alonzo y voit par exemple “un manque de respect” à l’égard de Navas. Dans Le Parisien, Luis Fernandez, consultant de beIN Sports, s’agace des choix du PSG. “Donnarumma n’est pas un mauvais gardien. Je ne conteste pas ses qualités, ce que je conteste, c’est de le mettre en concurrence avec Keylor Navas, qui est un maillon fort de cette équipe. Pourquoi doit-on satisfaire un agent comme Mino Raiola pour mettre Donnarumma dans les pattes de Navas ? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas accepter cette transaction. Si Navas n’avait pas prolongé, je vous aurais dit oui, il faut vite se protéger. Mais ce n’est pas le cas. Et Navas, c’est une référence ! Il a gagné trois Ligues des champions. Dans sa tête, il se sent parisien et capable d’aider le club à en gagner une”, commente l’ancien joueur, entraîneur et dirigeant au PSG. “En plus, aujourd’hui Navas fait l’unanimité dans le vestiaire. Là, à l’entraînement, il y aura un groupe qui sera divisé entre les pro-Navas et les pro-Donnarumma.”