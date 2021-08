Benjamin André râle avant le LOSC-PSG

C’est avec une équipe très proche de celle qui a été championne de France que le LOSC va évoluer ce soir (20h, Amazon Prime Vidéo) face à un PSG diminué. Seuls Maignan (AC Milan) et Soumaré (Leicester) sont partis. De quoi motiver les Dogues avant le 26e Trophée des champions, à Tel-Aviv. Cela n’empêche pas Benjamin André de râler, hostile à ce match à 3300 kilomètres de Lille.

“Je trouve que c’est un peu ridicule d’organiser ce match à Tel-Aviv, mais ce n’est que mon avis. Après, c’est une question de marketing, il faut promouvoir la Ligue 1 à l’étranger. C’est une fête qui récompense le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France. Normalement, tu dois la partager avec tes supporters. On va déjà faire beaucoup de déplacements dans la saison. Là, il y a quatre heures d’avion et on va rentrer à je ne sais pas quelle heure dans la nuit de dimanche à lundi. Mais bon, ce sont des choix que l’on subit”, commente le milieu de terrain du LOSC dans La Voix du Nord. “Ce trophée est un objectif. Commencer une saison par un trophée, c’est très positif. On y va pour ramener une coupe.”