L’histoire remonte au mercato hivernal de la saison 2000/2001. Le PSG va mal. Luis Fernandez (arrivé le 3 décembre sur le banc à la place de Philippe Bergeroo) active ses réseaux pour remodeler l’effectif. Partent Stéphane Dalmat, Grégory Paisley et Talal El-Karkouri. Débarquent Mikel Arteta, Enrique De Lucas (en prêt) et Mauricio Pochettino (transfert). Luis connait donc bien l’Argentin avec qui il a “toujours gardé le contact”. Ce matin, sur Europe 1, l’ancien joueur, entraîneur et dirigeant du PSG s’est exprimé avant la première de “Poche” sur le banc Rouge & Bleu.

“Ce qu’il me disait du PSG, c’est qu’il a toujours été attaché à ce club. Il a toujours aimé ce club. Il a toujours apprécié ce passage qu’il a eu à l’époque, lorsque j’ai eu l’occasion de l’avoir sous mes ordres”, a commenté Luis Fernandez sur les ondes. “Il est motivé. Il en avait envie, il avait ce club en tête, il n’a pas réfléchi longtemps. Il sait très bien que le PSG est un club avec énormément de potentiel, de qualité, pour réussir quelque chose de grand. Les résultats seront importants. À lui de mettre en place, de faire le plus simple possible et d’être le plus efficace dans sa nouvelle fonction. Mais Mauricio récupère un groupe où il a dû, pour sa première ou deuxième séance d’entraînement, intégrer des jeunes joueurs du centre de formation, car la plupart étaient blessés. Voilà, maintenant à lui de les récupérer le plus rapidement possible pour amener son équipe à aller chercher cette Ligue des champions cette année.”