Rafinha (27 ans), c’est de la justesse technique, de intelligence de jeu, une certaine forme de combativité, mais aussi des blessures qui lui ont gâché ces dernières saisons. Malgré cette fragilité, le PSG a fait le pari du milieu de terrain brésilien. Avec bonheur jusqu’ici. Rafael Alcántara monte en puissance et a été le meilleur joueur du PSG à Montpellier. Prometteur. Pour Luis Fernandez, ancien joueur, entraîneur et dirigeant parisien, devenu consultant de beIN Sports, Rafinha a un profil assez rare dans l’effectif du PSG. “S’il continue sur ces bases-là, il devient titulaire indiscutable ! Aujourd’hui, quand je le vois, je ne le trouve pas juste intéressant mais hyper intéressant”, explique Luis Fernandez dans Le Parisien. “Dans le cœur du jeu, il vous apporte cette touche technique et cette prise de décision rapide. Avec lui, ça ne va pas durer trois minutes pour savoir ce qu’il faut faire. C’est : contrôle, passe, j’élimine, je donne et, ça, dans une équipe, vous en avez besoin.”