C’est un premier sacre en Ligue des champions EHF que la section handball du PSG espère ramener de Cologne au terme du Final Four aujourd’hui et demain. Mais pour y parvenir, il faudra passer l’obstacle… Barcelone en demi-finale (18h, beIN Sport) de la compétition continentale (version 2019/20). Souci, le Barça a le record de victoires en Ligue des champions (9), et surtout il est invaincu cette saison en coupe d’Europe comme en championnat d’Espagne (61 victoires de suite toutes compétitions confondues depuis septembre 2019). Lors des six confrontations contre les Catalans, le PSG ne l’a emporté qu’une fois. L’an dernier, Paris avait perdu deux fois (36-32 et 35-32). Le défi est donc de taille. “On a l’occasion de le faire, on sait que c’est un immense défi qui nous attend, mais on est prêts”, a commenté Luka Karabatic. “Cela va demander une performance exceptionnelle de notre part si on veut pouvoir les battre. Mais je pense qu’on a tous conscience que c’est quelque chose qu’on peut réaliser et dont on a les moyens.”

Les 20.000 place de la Lanxess Arena resteront vides pour ce Final Four de la Ligue des champions 2019/2020 de handball programmé en fin d’année dans l’espoir que la Covid ne serait plus là. Sander Sagosen (parti à Kiel) et Rodrigo Corrales (parti à Veszprem) eux ne sont plus là. Nikola Karabatic, blessé au genou, non plus. Tout comme Luc Steins, positif au Covid. Mikkel Hansen est lui bien là. Il devra montrer la voie à ses partenaires.

Demi-finales aujourd’hui : Barcelone – PSG à 18h & Kiel – Veszprem à 20h30. Finale demain à 20h30.