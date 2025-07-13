Finale, Barcola, buts… Les chiffres clés avant PSG / Chelsea

Ce dimanche soir (21 heures, TF1, DAZN), le PSG affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Quelques heures avant, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Après avoir totalement dominé le Real Madrid en demi-finale (4-0), le PSG affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs ce dimanche soir. Le club de la capitale jouera sa 36e finale sur un match sec, 21 rencontres en Coupe de France, 10 en Coupe de la Ligue, 2 en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe et deux finales de Ligue des champions. Les Rouge & Bleu affichent un très beau bilan de 27 victoires pour seulement 8 échecs, rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet des champions d’Europe. Il s’agira également du 38e match du PSG contre des clubs anglais pour un bilan de 13 victoires, 9 nuls et 15 défaites. Il s’agira d’un neuvième affrontement officiel contre les Blues (trois victoires, trois nuls et deux défaites).

Plusieurs records en approche

En cas de victoire ce soir, le PSG pourrait battre le cinquième club anglais de la saison. Cela deviendrait un record en Europe puisque personne n’a fait autant, la Juventus Turin (4 clubs espagnols battus en 2003) et le Real Madrid (4 clubs allemands vaincus en 2024) étant restés à quatre. S’il n’encaisse pas de but ce soir, le PSG s’offrirait sa plus longue série de clean sheets avec huit, effaçant des tablettes les sept de l’exercice 2010-2011. Entré en jeu contre le Real Madrid, Bradley Barcola a joué son 63e match de la saison avec le PSG, un nouveau record pour un joueur parisien. Deux autres joueurs ont atteint le cap des 60 matches cette saison, Fabian Ruiz et Désiré Doué. S’il marque trois buts ce soir, le PSG égalera sa saison la plus prolifique avec 171 buts inscrits lors de l’exercice 2017-2018.