Psg
Image : PSG.fr

Pas d’excès de confiance au PSG avant la finale contre Chelsea

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 juillet 2025

Ce dimanche soir (21 heures, DAZN), le PSG affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Même s’il est favori, il n’y a pas d’excès de confiance au sein du club de la capitale.

Le PSG réalise une très belle Coupe du monde des clubs. Après une très belle entrée en matière contre l’Atlético de Madrid (4-0), le PSG a surclassé l’Inter Miami en huitièmes (4-0) et le Real Madrid (4-0) en demi-finale et en s’imposant héroïquement en quart contre le Bayern Munich à 9 contre 11 (2-0). Face à Chelsea en finale, le club de la capitale fait office de favori, notamment grâce à son très haut niveau affiché sur le terrain depuis le début de l’année 2025. 

A voir aussi : CdM des Clubs – Chelsea / PSG : les compositions probables selon la presse

CdM des Clubs – Chelsea / PSG : les compositions probables selon la presse
canalsupporters.com

De la prudence au sein du PSG

Malgré ce statut de favori et le fait que peu de monde mise sur une victoire de Chelsea, au sein du PSG, la prudence est de mise depuis le succès contre le Real Madrid, indique Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport. Favoris ou non, dans l’entourage du club, tout le monde s’accorde à dire qu’il faut se méfier de l’excès de confiance avant la finale, conclut le journaliste. Présents en nombre à New York, les supporters du PSG n’effectueront pas de cortège pour prendre la direction du MetLife Stadium, explique Arthur Perrot. En effet, avec la présence de Donald Trump au stade, le dispositif de sécurité est plus important et certaines rues autour de l’enceinte seront fermées. 

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 juillet 2025

Articles similaires

Trump

Donald Trump va assister à la finale de la Coupe du monde des clubs

13 juillet 2025
Psg joie

Finale, Barcola, buts… Les chiffres clés avant PSG / Chelsea

13 juillet 2025
Live tirage au sort de la ligue des champions

LIVE CS : Avant match de PSG / Chelsea sur Youtube et Twitch

13 juillet 2025
Barcola

Des discussions à venir pour la prolongation de Bradley Barcola

13 juillet 2025
Bouton retour en haut de la page