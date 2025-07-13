Pas d’excès de confiance au PSG avant la finale contre Chelsea

Ce dimanche soir (21 heures, DAZN), le PSG affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Même s’il est favori, il n’y a pas d’excès de confiance au sein du club de la capitale.

Le PSG réalise une très belle Coupe du monde des clubs. Après une très belle entrée en matière contre l’Atlético de Madrid (4-0), le PSG a surclassé l’Inter Miami en huitièmes (4-0) et le Real Madrid (4-0) en demi-finale et en s’imposant héroïquement en quart contre le Bayern Munich à 9 contre 11 (2-0). Face à Chelsea en finale, le club de la capitale fait office de favori, notamment grâce à son très haut niveau affiché sur le terrain depuis le début de l’année 2025.

De la prudence au sein du PSG

Malgré ce statut de favori et le fait que peu de monde mise sur une victoire de Chelsea, au sein du PSG, la prudence est de mise depuis le succès contre le Real Madrid, indique Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport. Favoris ou non, dans l’entourage du club, tout le monde s’accorde à dire qu’il faut se méfier de l’excès de confiance avant la finale, conclut le journaliste. Présents en nombre à New York, les supporters du PSG n’effectueront pas de cortège pour prendre la direction du MetLife Stadium, explique Arthur Perrot. En effet, avec la présence de Donald Trump au stade, le dispositif de sécurité est plus important et certaines rues autour de l’enceinte seront fermées.