Le PSG exige des garanties dans le dossier Kolo Muani

Prêté par le PSG à la Juventus Turin l’hiver dernier, Randal Kolo Muani aimerait rester en Italie alors que le club turinois veut également le conserver. Pour le laisser filer, le PSG attend des garanties de la part de la Juve.

Randal Kolo Muani, qui avait très peu joué avec le PSG lors de la première partie de saison 2024-2025, avait rejoint la Juventus Turin sous la forme d’un prêt sans option d’achat de six mois en janvier dernier. En Italie, l’international français a retrouvé des couleurs (22 matches toutes compétitions confondues, dix buts et trois passes décisives). Des performances qui ont convaincu les dirigeants turinois de conserver l’ancien Nantais.

Randal Kolo Muani veut rester à la Juventus

Depuis plusieurs semaines, le PSG et la Juventus Turin négocient pour trouver un terrain d’entente. Le club italien aimerait récupérer Randal Kolo Muani avec un nouveau prêt, mais cette fois-ci une option d’achat. Le PSG souhaiterait lui un transfert sec à hauteur de 50 millions d’euros ou bien un nouveau prêt mais avec une obligation d’achat facilement atteignable. Ce samedi, le Corriere della Sera fait un point sur ce dossier. Le quotidien explique que François Modesto, fraichement nommé directeur technique de la Juve, aura pour première mission de convaincre le PSG de laisser filer Randal Kolo Muani. La semaine prochaine, une réunion devrait avoir lieu au sein de la direction turinoise afin de déterminer la formule la plus adaptée pour convaincre le PSG. La Juventus est prête à inclure une option d’achat obligatoire liée à certains objectifs, alors que le club de la capitale exige des garanties, avance le Corriere. Ce dernier conclut en expliquant que malgré des sollicitions venues de clubs de Premier League, Randal Kolo Muani souhaite poursuivre l’aventure avec la Juventus Turin.