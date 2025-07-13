Dembélé avant Chelsea / PSG : « C’est un trophée important »

Ce dimanche soir (21h sur TF1 et DAZN), le PSG affronte Chelsea en finale de Coupe du monde des clubs. Une rencontre qui peut rendre la saison parisienne encore plus légendaire.

Le PSG est à une marche de réaliser un quintuplé historique. Après ses victoires en Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France et Trophée des Champions, l’équipe de Luis Enrique aura à coeur de soulever cette Coupe du monde des clubs, ce qui serait une première pour une formation française. Et pour cela, le technicien espagnol peut compter sur le retour en forme d’Ousmane Dembélé (2 buts et 1 passe décisive dans la compétition).

« Comme on l’a dit depuis le début de saison, on voulait remporter tous les trophées »

Avant cette rencontre face aux Blues, le numéro 10 des Rouge & Bleu a accordé un entretien à la FIFA. Et l’international français veut marquer l’histoire. « Comme on l’a dit depuis le début de saison, on voulait remporter tous les trophées. On a remporté pratiquement tous les trophées qu’on voulait. Dimanche, on a l’occasion de jouer une grande finale face à Chelsea et on va tout donner pour remporter aussi ce trophée parce que c’est un trophée important », a déclaré le meilleur buteur parisien avant d’être questionné sur la réussite de ce Mondial des Clubs. « On a été très bien accueillis, que ce soit à Los Angeles, Seattle, Atlanta et maintenant à New York. On a passé de très bons moments, sur le terrain et en dehors. On est fiers de faire partie de cette Coupe du monde des clubs et on espère revenir d’ici à quatre ans. »

