Des discussions à venir pour la prolongation de Bradley Barcola

Auteur d’une belle saison avec le PSG, Bradley Barcola est perçu comme le présent et l’avenir par les dirigeants parisiens qui veulent à tout prix le conserver.

Pour sa deuxième saison au PSG, Bradley Barcola est devenu un élément offensif important de Luis Enrique avec 21 buts et 21 passes décisives. Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec les champions d’Europe, l’international français a vu le Bayern Munich et Liverpool venir à la charge ces dernières semaines. Mais la direction parisienne a rapidement fermé la porte à un éventuel départ de son attaquant de 22 ans. Mieux encore, le board des Rouge & Bleu a pour priorité de prolonger l’ancien Lyonnais. Et selon les informations de Fabrizio Romano le nouveau contrat de Bradley Barcola sera discuté dans les semaines à venir. Depuis le premier jour du mercato estival, toute la direction du PSG ainsi que le staff souhaitent voir le numéro 29 parisien rester à Paris.

