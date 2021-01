Blessés contre Lille (20 décembre), Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa ont fait leur retour sur les terrains hier soir lors de la victoire du PSG contre Brest. Pendant leurs absences, Colin Dagba et Mitchel Bakker ont assuré l’intérim avec plus ou moins de réussite. Avec leurs expériences, les deux latéraux vont apporter à la défense parisienne qui concède beaucoup d’occasions, même s’ils affichent “une irrégularité notable” affirme le Parisien. “Le droitier italien avait démarré pied au plancher lors du clasico perdu en septembre dès sa première apparition avant de piocher physiquement. Le gaucher français a été soumis à une grosse concurrence avec Bakker sous Thomas Tuchel mais avait fini par récupérer un statut perdu au cours de la première partie de saison.” Le quotidien francilien fait savoir que l’un des deux devrait être titulaire lors du Trophée des Champions contre Marseille mercredi soir (21 heures, Canal Plus, Téléfoot). Autre latéral qui manque beaucoup au PSG, Juan Bernat. Blessé à la mi-septembre, l’Espagnol devrait effectuer son retour sur les terrains entre la mi-février et début mars.