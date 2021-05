Florenzi : “Ce genre de matches, moins on les prépare mentalement, mieux c’est”

La faute à 1-2 au Parc des Princes mercredi dernier, c’est avec 7% de chances de qualification que le PSG se rend à Manchester pour y affronter City. Il faudra donc un immense exploit face au futur champion d’Angleterre pour atteindre de nouveau la finale de l’UEFA Champions League. Interrogé par la PSGTV, Alessandro Florenzi prône une forme de fraicheur mentale. “Ce genre de matches, à mon avis, moins on les prépare mentalement, mieux c’est. Si vous commencez à y penser à partir de 3, 4 jours avant, à mon avis vous arrivez épuisé. Il y a des matches qui se préparent tout seuls, comme on dit, et celui-ci en fait partie. Nous allons y aller avec beaucoup de cœur, beaucoup de fierté et beaucoup d’envie de bien faire… Pour essayer d’entrer dans l’histoire”, commente le latéral droit italien. “Ce que Ney a dit sur la fatigue est tout à fait juste. Ce sera avant tout un match mental. La première règle est donc de toujours y croire. Ensuite, c’est évidemment nous qui allons sur le terrain et c’est nous qui déciderons de notre sort.”