C’est le match que tout le monde attend, la demi-finale retour entre Manchester City et le PSG. Le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton veut croire en un Paris Saint-Germain qui force son destin en donnant tout pour retrouver la finale de l’UEFA Champions League.

“J’ai envie d’y croire puisque tout se joue à trois fois rien. “Pensez-vous que je sois un génie et Mauricio Pochettino un mauvais entraîneur parce Mahrez a fait passer le ballon entre deux hanches” a déclaré Pep Guardiola. Voilà, tout est dit, ça ne se joue pas à grand chose. Il ne faut pas oublier la prestation exceptionnelle du PSG en première période. Et il n’y a qu’un but d’écart, pas deux ou trois. Il y a des raisons d’y croire et je veux y croire. Le PSG a su monter son niveau de jeu, et City peut aussi passer à côté. Cela se joue à trois fois rien, on l’a encore vu dimanche soir avec le Monaco-Lyon (2-3). Et puis cette saison, le PSG a écrit son histoire sur terrain adverse, et puis il y a quand même une place en finale à aller chercher ! Avouez qu’il y a de quoi être motivé !”, a lancé le journaliste sur les ondes ce lundi matin.