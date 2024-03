Ce samedi soir, l’équipe de France a complètement déjoué face à l’Allemagne (0-2). Et pour cette rencontre, Didier Deschamps avait décidé de titulariser quatre joueurs du PSG.

Pour son premier match amical dans cette trêve internationale, l’équipe de France avait un bon test pour préparer au mieux l’Euro 2024. Opposés à l’Allemagne, les Bleus ont concédé une défaite logique (0-2) en étant passés complètement à côté de leur sujet. Pour cette rencontre, Didier Deschamps avait décidé de titulariser quatre joueurs du PSG : Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Et mis à part le numéro 10 des Rouge & Bleu, les autres ont montré des lacunes au Groupama Stadium.

Dembélé surnage, Mbappé transparent, L.Hernandez en difficulté

Aligné au poste de latéral gauche, Lucas Hernandez a confirmé sa mauvaise forme du moment. Le défenseur parisien a été en difficulté à l’image de toute la ligne défensive française. Il reçoit la note de 3.5/10 dans Le Parisien : « Il a eu un apport intéressant dans son jeu vers l’avant, montrant par séquence sa complicité avec Mbappé dans le couloir. En revanche, sur le plan défensif ce fut très, très poussif. Pour ne pas dire plus. Il a laissé des boulevards et se retrouve pris dans son dos par la belle passe de Wirtz pour Musiala sur le deuxième but (0-2, 49e). » Le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé reçoit la même notation (3.5/10) dans le quotidien francilien : « Le capitaine tricolore a été à l’image de son équipe, amorphe et sans génie. Il est allé s’empaler plusieurs fois sur la défense allemande, ne trouve pas le cadre d’une demi-volée (22e) et bute sur Ter Stegen d’un ballon piqué (25e). Il était bien loin de ses récents standards au PSG… »

Titulaire pour la deuxième fois avec l’équipe de France, Warren Zaïre-Emery n’a rien pu faire face à la supériorité allemande dans l’entrejeu. Profitant de l’absence d’Antoine Griezmann, le Titi n’a pas non plus été aidé par ses compères Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot et reçoit la note de 4/10 dans L’Equipe. « Pour son premier choc international, le Parisien a, sur de longues séquences, été enseveli sous la maîtrise allemande. Avec un déchet technique trop conséquent et des difficultés sous pression. Il a eu le mérite – lui, au moins – de tenter de mettre de l’intensité et d’exercer un pressing. Souvent, en vain. Dans ses orientations, ce fut inégal mais c’est lui qui lance Dembélé sur l’une des rares situations françaises (55e). » Enfin, Ousmane Dembélé a été le seul Français dangereux en attaque. Le Parisien reçoit la meilleure notes des Bleus avec Brice Samba (6/10) dans le quotidien sportif : « L’animation offensive des Bleus a été ultra-dépendante de lui. Le Parisien a dévoré Mittelstädt dans le un-contre-un. Il a été l’origine de tout ou presque en première période. Auteur d’une bonne frappe (35e), il aurait pu délivrer une ou deux passes décisives, si Mbappé avait été efficace (22e). Il s’est éteint en seconde période, a perdu des ballons mais fut à l’origine de la… seule frappe française après la pause (55e). » Entré en jeu à la 83e minute, Randal Kolo Muani a eu trop peu de temps pour se mettre en évidence.