France/Chili – La composition probable avec Kolo Muani

Après sa défaite contre l’Allemagne à Lyon (0-2), l’Équipe de France va tenter de se relancer face au chili ce mardi 26 mars au Stade Vélodrome. Une rencontre où il faudra s’attendre à plusieurs changements, comme l’a évoqué Didier Deschamps en conférence de presse.

9 changements à prévoir

« Un de mes objectifs, c’était de revoir un maximum de joueurs sur ces deux matchs. Ce n’est pas parce que le résultat a été négatif que je vais revoir ma vision. Je pense que c’est le moment de faire ça par rapport à ce qui nous attend. Pour préserver des joueurs, ne pas prendre de risque. », a déclaré le sélectionneur de l’Équipe de France. Un discours confirmé par la récente information du journaliste RMC Sport, Fabrice Hawkins. Ce dernier a en effet révélé la composition probable des Bleus.

9 changements sont prévus par rapport au dernier match contre la Mannschaft. Mike Maignan retrouverait ses cages, avec une défense complètement remaniée : Clauss, Saliba, Konaté et Théo Hernandez. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni garderait sa place et serait accompagné de d’Éduardo Camavinga et de Fofana. En attaque, Kylian Mbappé serait logiquement sur le terrain, avec le brassard de capitaine. Olivier Giroud prendrait la place de Marcus Thuram et Randal Kolo Muani succéderait à son coéquipier du PSG, Ousmane Dembélé.

La composition probable des Bleus face au Chili

XI de la France : Maignan- Clauss, Saliba, Konaté, Théo Hernandez – Tchouaméni, Camavinga, Fofana – Kolo Muani, Giroud, Mbappé