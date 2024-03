Ce mardi soir, l’équipe de France est venue à bout difficilement du Chili (3-2) en match amical. Si Randal Kolo Muani a brillé, Kylian Mbappé a une nouvelle fois montré un visage décevant.

Pour cette rencontre face au Chili, Didier Deschamps avait décidé d’effectuer neuf changements par rapport à la défaite face à l’Allemagne (2-0) trois jours plus tôt. Ainsi, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez ont débuté sur le banc tandis que Kylian Mbappé a enchaîné une deuxième titularisation de suite. Cette large revue d’effectif a permis à Randal Kolo Muani d’occuper le côté droit de l’attaque des Bleus.

Kolo Muani brille, Mbappé déçoit

Et l’attaquant du PSG a brillé dans cette rencontre avec un but et une passe décisive. Mais outre sa fiche statistiques, c’est l’impression générale laissée par l’attaquant de 25 ans qui a séduit. Avec Théo Hernandez et Youssouf Fofana, le joueur du PSG reçoit la meilleure note chez les Bleus avec un 7/10 dans L’Equipe : « Il ne fallait donc pas se fier à son premier quart d’heure, déficient sur à peu près tout. La suite, c’est un but (25e) et une passe décisive (72e), une abnégation à toute épreuve et une disponibilité sans faille. Positionné côté droit, il a montré qu’il s’agissait sans doute de la zone où il s’épanouissait le mieux, bien qu’il ne défende pas énormément. » En revanche, Kylian Mbappé a une nouvelle fois livré une prestation décevante, après celle face à l’Allemagne. Le capitaine des Bleus n’a pas été en mesure de faire la différence sur son côté gauche et obtient la note de 3/10 dans le quotidien sportif : « Pour une fois, il a donné le sentiment de ne pas être trop mécontent que le jeu se déroule côté opposé. Le capitaine des Bleus a joué à l’économie, surtout cherché à éviter les coups et n’a pas provoqué grand-chose. Malgré tout, il sort de ce match avec une passe décisive de plus (pour Fofana, 19e) même si elle ressemblait surtout à une dernière passe avant un but. »

𝙍𝙖𝙣𝙙𝙖𝙡 𝙆𝙤𝙡𝙤 𝙈𝙪𝙖𝙣𝙞 ce soir 🔥



18 duels 🥇

12 duels gagnés 🥇

100% de duels aériens gagnés🥇

5 Fautes subies 🥇

1 But ⚽#FiersdetreBleus pic.twitter.com/JejIxK9sQm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 26, 2024

De son côté, Le Parisien a également été séduit par la performance de Randal Kolo Muani, noté 7.5/10 : « Dans une saison où il a rarement eu l’occasion de briller, l’attaquant du PSG a fait valoir toutes ses qualités : de la percussion dans son couloir droit (15e), de l’efficacité avec un vrai but d’avant-centre inscrit de la tête (26e), des appels tranchants qui ont fait mal au Chili et de l’altruisme avec une passe décisive pour Giroud. » Concernant Kylian Mbappé, son match sans génie est pointé du doigt (4/10) par le quotidien francilien : « Sur une pelouse qui lui réussit d’habitude, le capitaine des Bleus n’a pas été beaucoup plus transcendant que face à l’Allemagne. Certes, il est passeur décisif pour Fofana, mais le reste du temps, il n’est pas parvenu à faire taire les sifflets du Vélodrome qui ont accompagné ses prises de balle. Il a rarement pris le meilleur sur son vis-à-vis et s’est procuré peu d’occasions franches. Une prestation sans grand génie. »