France / Chili – Seulement deux joueurs du PSG titulaires ?

Ce soir, l’équipe de France affronte le Chili en match amical. Alors que contre l’Allemagne, quatre joueurs du PSG étaient titulaires, seulement deux devraient l’être ce soir.

Pour le dernier match avant la liste de l’Euro, la France affronte le Chili ce mardi soir. Après la défaite contre l’Allemagne (0-2) samedi soir, Didier Deschamps devrait faire une large revue d’effectif. Seuls deux joueurs titulaires contre les Allemands devraient de nouveau l’être ce soir, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni. L’attaquant du PSG devrait être associé à Olivier Giroud et Randal Kolo Muani, son coéquipier à Paris, en attaque.

Zaïre-Emery et Lucas Hernandez sur le banc

En difficulté sur la pelouse du Groupama Stadium, Warren Zaïre-Emery devrait commencer la rencontre contre les Chiliens sur le banc. Ce sera également le cas de ses coéquipiers au PSG, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. Après avoir laissé sa place à Brice Samba contre l’Allemagne, Mike Maignan devrait être titulaire. En défense, Jonathan Clauss devrait être aligné à droite. William Saliba et Ibrahima Konaté seraient associés en défense centrale, alors que Théo Hernandez devrait être titulaire dans le couloir gauche. Enfin, le milieu de terrain devrait être composé par Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga.

Le XI probable de la France contre le Chili selon l’Equipe : Maignan – Clauss, Saliba, Konaté, T.Hernandez – Fofana, Tchouaméni, Camavinga – Kolo Muani , Giroud, Mbappé (c)

Le XI probable de la France contre le Chili selon Le Parisien : Maignan – Clauss, Saliba, Konaté, T.Hernandez – Fofana (ou Guendouzi), Tchouaméni, Camavinga – Kolo Muani, Giroud, Mbappé (c)

Les compositions probables de France / Chili (L’Equipe)