France / Gibraltar – les compositions probables

Ce soir (20h45, TF1), la France affronte Gibraltar. Pour cette rencontre des Éliminatoires à l’Euro 2024, seuls deux joueurs du PSG, Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery, devraient être titulaires.

Déjà qualifiée pour l’Euro 2024, l’équipe de France doit encore jouer ses deux derniers matches dans les Éliminatoires à la compétition. Deux rencontres, contre Gibraltar ce soir, et la Grèce mardi, qui doivent permettre à la France d’obtenir une place dans les têtes de séries pour le tirage au sort de l’Euro. Lors de ce rassemblement des Bleus, le PSG est le club le plus représenté avec cinq joueurs. Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery et Kylian Mbappé. Pour le match contre Gibraltar, seulement deux d’entre eux devraient être titulaires.

Grande première pour Warren Zaïre-Emery

Sans surprise, Kylian Mbappé sera titulaire en attaque. Le capitaine des Bleus devrait être accompagné de Marcus Thuram et Kingsley Coman. Les deux joueurs sont préférés aux deux coéquipiers du PSG de Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps après son très bon début de saison avec les Rouge & Bleu, Warren Zaïre-Emery devrait connaître sa première sélection en Bleus contre Gibraltar. Il devrait être accompagné par Antoine Griezmann et Adrien Rabiot au milieu de terrain. Le titi deviendrait alors le plus jeune joueur à jouer pour la France, à 17 ans et huit mois, depuis 1945. En défense, Lucas Hernandez devrait débuter sur le banc. Jean-Clair Todibo devrait accompagner Dayot Upamecano en défense centrale, alors que Théo Hernandez est pressenti pour occuper le couloir gauche.

Le XI probable de la France contre Gibraltar : Maignan – Clauss, Upamecano, Todibo, T.Hernandez – Rabiot, Zaïre-Emery , Griezmann – Coman, Thuram, Mbappé (cap.)

