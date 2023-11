Opposés à l’Allemagne ce samedi pour la finale de la Coupe du Monde U17, les Bleus sont proches du sacre. Yoram Zague, défenseur du PSG, s’est confié à ce sujet.

Après une compétition aboutie, l’Équipe de France U17 fera face à un défi de taille ce samedi. Car oui, les Bleus ont atteint la finale de la Coupe du Monde et c’est l’Allemagne qui se présentera désormais face à Yoram Zague et ses partenaires. D’ailleurs, pour le site officiel du PSG, le défenseur parisien, rouage essentiel de l’équipe U19 du club de la capitale, a livré quelques mots au sujet de cette échéance XXL.

Savoir qu’il va jouer une finale de Coupe du monde, ça fait quoi ?

« Je suis heureux et fier, on ne joue pas une finale de Coupe du Monde tous les jours. Nous sommes une génération qui commence à avoir de l’expérience au niveau international. L’année dernière, nous avions disputé la finale de l’Euro U17, donc on sait comment aborder ce genre de match. On est prêt. »

La qualification face au Mali

« Quand j’entre en jeu au poste de latéral, il y avait 1-1. Le Mali était dans un temps fort à ce moment-là, mais on a eu ce coup franc qui nous a permis de prendre l’avantage. Après, il a fallu tenir pendant vingt minutes pour décrocher la qualification. »

L’émotion au moment du coup de sifflet final

« C’était une joie immense, au début on ne s’en rend pas compte. Tout le monde était à terre, il y avait de la fatigue, des crampes… Après au vestiaire, la joie a réellement explosé. Tout le monde criait et chantait. »

L’Allemagne

« L’Allemagne est un adversaire que l’on connaît déjà. Ils ont de bonnes individualités. Il nous reste encore quelques jours pour préparer ce match au mieux. je pense qu’on est prêts et on sait comment jouer ce type de rencontre. Il faudra tout donner pour ne pas avoir de regrets