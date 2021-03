Frank Schneider arbitre de Bordeaux / PSG

Après sa nette victoire face au Dijon FCO (4-0) ce week-end, le PSG se déplacera cette fois-ci sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, à l’occasion de la 28ème journée de Ligue 1. Face à une équipe en pleine crise de résultat (7 matches sans victoire toutes compétitions confondues), les Rouge et Bleu devront s’imposer pour commencer une série de victoires. Cette rencontre entre Bordelais et Parisiens sera arbitrée par Frank Schneider. Il sera assisté par Djemel Zitouni et Stephan Luzi. Guillaume Paradis sera le quatrième arbitre. Enfin, Bastien Dechepy et Alexandre Castro officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Frank Schneider a déjà arbitré le PSG à une reprise, lors de la large victoire face à l’Angers SCO (6-1) en octobre 2020. Il a également dirigé deux rencontres des Girondins des Bordeaux, face à l’OM (défaite 1-3) et le Stade Brestois (victoire 1-0). Depuis le début de la saison 2020-2021, l’arbitre de 41 ans a dirigé 11 matches de Ligue 1 pour un total de 48 cartons jaunes et 2 cartons rouges distribués.