Frau : “Mbappé montre que c’est un joueur décisif”

Le PSG s’est qualifié hier soir pour les quarts de finale de la Coupe de France en éliminant Lille (3-0). Un score qui ne reflète pas forcément la physionomie du match. Pierre-Alain Frau, ancien attaquant du PSG (2006-2008) et du LOSC (2008-2011), estime que la qualification est méritée même si le PSG affiche des difficultés dans le jeu sans Neymar.

“La qualification est logique. Paris a ouvert le score rapidement et a ensuite pu gérer tranquillement. On ne peut pas dire que Paris se soit vraiment fait peur. Il y a eu la barre sur un bel enchaînement technique. Lille a trop manqué de vitesse en première période et de précision en deuxième pour mettre Paris et sa défense solide en défaut, résume Frau (40 ans) pour Le Parisien. Même s’il y a eu beaucoup de changements, j’ai été déçu de la prestation de Lille. […]Le PSG m’a rassuré après Nantes ? Dans le jeu, pas forcément. Il y a eu beaucoup de pertes de balles, beaucoup de phases à l’arrache… À part sur le plan défensif, je n’ai pas senti une grande maîtrise. Mais il y a de la fatigue, c’est une saison éprouvante. Conjugué aux événements du week-end, ça ne devait pas être simple.”

Pierre-Alain Frau qui s’est montré élogieux envers Kylian Mbappé. “Ce qui m’a impressionné dans ce match ? Mbappé, encore, avec son doublé. Il montre que c’est un joueur décisif. Quand il est là, tout est différent pour le PSG. Même si, aujourd’hui, il faut reconnaître que ça devient lisible car c’est la seule arme de Paris, avec la patte gauche de Di Maria. En l’absence de Neymar, l’Argentin est le seul à pouvoir trouver des passes dangereuses. Ces deux-là sont prépondérants. Mais il n’y a plus cette mainmise du PSG sur les matches, ce jeu de conservation qui faisait sa force… Cela devrait revenir à la normale quand Neymar fera son retour.“