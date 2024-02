Recruté par le PSG cet hiver et prêté jusqu’à fin juin à son club du Corinthians, Gabriel Moscardo se remet bien de son opération au pied et retrouvera bientôt le chemin de l’entraînement.

Cet hiver, le PSG a décidé de miser sur la jeunesse en recrutant deux Brésiliens. Lucas Beraldo (20 ans) est arrivé en provenance de Sao Paulo et a déjà pris une place importante dans le onze de départ de Luis Enrique. De son côté, Gabriel Moscardo (18 ans) est perçu comme une belle promesse du football brésilien. Le milieu s’est engagé avec le PSG mais a connu un pépin physique au pied qui lui a valu une opération fin janvier. Afin de reprendre tranquillement le rythme, le Brésilien de 18 ans a été prêté à son club formateur pendant six mois et rejoindra sa nouvelle équipe à partir de juillet. En attendant, l’international U23 se remet bien de son opération.

Un retour à l’entraînement début mars

Comme le rapporte le journaliste d’UOL Esporte, Bruno Andrade, Gabriel Moscardo est dans les temps après son opération du pied droit. Il marche quasiment normalement. Si tout se passe bien, il reprendra l’entraînement début mars avec un travail spécifique lors de la première semaine. Pour rappel, Gabriel Moscardo a paraphé un contrat jusqu’en 2028 avec le PSG. Le club parisien a déboursé la somme de 20 millions d’euros (+2 millions euros de bonus) pour le jeune brésilien de 18 ans.