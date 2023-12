Gardien du PSG, le plus beau métier du monde pour Donnarumma

Gianluigi Donnarumma est le gardien numéro 1 du PSG depuis un an et demi. L’international italien estime qu’être gardien des Rouge & Bleu est le plus beau métier du monde.

Arrivé au PSG durant l’été 2021, Gianluigi Donnarumma a dû partager les buts du club de la capitale avec Keylor Navas lors de sa première saison. Une situation qui ne plaisait pas au deux portiers. En début de saison 2022-2023, Christophe Galtier a décidé de placer l’international italien en tant que numéro 1. Sur le banc du PSG depuis cet été, Luis Enrique n’a pas changé la hiérarchie dans les buts parisiens. L’ancien de l’AC Milan (24 ans) réalise de très bonnes performances mais cela lui arrive aussi de faire quelques erreurs qui peuvent coûter cher au Rouge & Bleu.

« Dès que le gardien commet une erreur, ça devient vite très compliqué »

Dans un entretien accordée au JDD, Gianluigi Donnarumma a expliqué qu’être le gardien du PSG était le plus beau métier du monde. « C’est le plus beau mais c’est aussi le plus difficile. Dès que le gardien commet une erreur, ça devient vite très compliqué. Il y a davantage de tactique, dans les six mètres on fait parfois des passes plus risquées. Avant on pouvait relancer le ballon à la main, par exemple. » Le capitaine de la Squadra Azzurra a ensuite encensé son coach au PSG, Luis Enrique. « C’est un grand entraîneur, qui fait bien jouer ses équipes. Il veut que ses joueurs dominent, jouent toujours avec le ballon. Il ne te met pas la pression. Si tu commets une erreur, il va te dire que c’est normal, que tu n’es pas un robot. »