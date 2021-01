C’est une équipe transformée du PSG qui est attendue sur la feuille de match du Trophée des champions ce soir (21h, Canal Plus et Téléfoot). Mauricio Pochettino, pour sa onzième journée en tant qu’entraîneur parisien espère s’offrir un premier trophée et quelques bonne nouvelles dans le jeu. Geoffroy Garétier a donné sa liste de vœux avant l’opposition entre le PSG et l’OM : “Avec ce troisième match j’attends que Mauricio Pochettino accentue la rupture avec Thomas Tuchel, son style et ses résultats. J’attends un schéma de jeu simple et lisible. Tous les joueurs qui courent, qui font bloc. Et où tous les joueurs les plus brillants – Neymar s’il joue – s’intègrent dans le collectif. Voilà ce que j’attends du PSG contre l’OM”, a déclaré le journaliste de Canal Plus lors du Late Football Club.