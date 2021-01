Le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier a mis une pièce dans la machine. Cela ne plaira pas à Joan Laporta… Lionel Messi et toute sa famille prennent des cours de français, certainement dans la perspective d’une signature au PSG. C’est que Geoffroy Garétier a rapporté lundi soir concernant “La Pulga”, en fin de contrat au FC Barcelone.

“J’ai des petites infos qui peuvent être plus importantes qu’on ne l’imagine. L’info que j’ai actuellement c’est que Lionel Messi et toute sa famille, femme et enfants, prennent des cours de français. Pourquoi prendrait-ils des cours de français si c’est pour signer à Manchester City ? Cela n’aurait aucun sens. Je fais confiance à la source, elle est à mes yeux très fiable. A mon sens cela ne peut déboucher que sur le fait que Messi va quitter Barcelone. Pourquoi c’est important, pourquoi j’y suis sensible : on sait tous que le Barça est dans une crise financière profonde, avec 900M€ de dettes. Et il ne peut plus supporter le salaire de Messi, qui est trop important, à 80M€, 90M€. Sa femme aura aussi un mot prépondérant pour décider de sa destination. Or, entre le PSG et Manchester, c’est évident que Paris tient la corde. Donc pour les cours de français, s’inscrire à l’école, pour s’intégrer dans la vie courante, ça me parait logique”, a déclaré le journaliste lors du Late Football Club.