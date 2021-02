Pour le centième choc entre l’OM et le PSG, les hommes de Mauricio Pochettino doivent se mettre en mode Ligue des champions pour gagner et préparer le rendez-vous européen à Barcelone. Paris doit se donner un match référence et acquérir quelques certitudes. Selon le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier Marseille serait “bien inspiré” de renforcer sa défense.

“Le PSG a deux défis, celui de la Ligue 1 car il ne faut pas oublier que depuis 2011 il a toujours été en position de remporter le titre indépendamment du Classico. Ce match là, à Marseille, s’ils le perdent, ça pourrait coûter très cher. D’ailleurs en 2011, ils avaient perdu 3-0 à Marseille et à l’arrivée ils leur manquent trois points pour être champions de France devant Montpellier. C’est donc important. Mais surtout ils doivent se mettre en configuration Barça. Ce sera neuf jours après le Classico. Il faut une mise en place, des joueurs en forme, et qu’on y voit encore plus clair dans le projet de Pochettino qui est encore flou par bien des aspects. Même si je trouve qu’il y a des progrès dans les animations, transitions. Ce serait une énorme déception si le PSG, finaliste de la dernière Ligue des champions, était éliminé en 8es de finale par son ennemi, sa bête noire…”, a commenté le journaliste lors du Late Football Club. “Je pense que l’OM serait bien inspiré de mettre une défense renforcée face au PSG.”