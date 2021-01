Huit kilomètres de moins parcourus que les Verts, 26 sprints de moins que l’ASSE, les joueurs du PSG (qui n’avaient que trois jours d’entraînement dans les jambes) n’ont pas mis tous les ingrédients pour s’imposer mercredi dernier à Geoffroy-Guichard. Un autre Geoffroy, Garétier, le journaliste de Canal Plus, estime que ce sera un point crucial pour Mauricio Pochettino.

“La question, c’est la tranquillité dans l’environnement médiatique et au sein du club. On fait la comparaison avec Ancelotti parce qu’il est arrivé à la même période de la saison. Mais à l’époque le PSG ne jouait pas la Ligue des champions, il n’y avait pas cette domination, il n’y avait pas ce rendez-vous contre le Barça qui va déterminer beaucoup de choses, et surtout l’équipe… L’effectif n’avait rien à voir avec celui d’aujourd’hui. Là, Mauricio Pochettino qui a déjà atteint la finale de la Champions League avec Tottenham, qui a une réputation, s’il fait beaucoup moins bien que Thomas Tuchel, il va se faire démonter ! Y compris par les gens qui l’auront nommé. Pochettino, il vient de la Premier League, il sait que le temps n’existe pas. Quand vous êtes sur le banc, le temps n’existe pas. Il va falloir qu’il montre très rapidement au PSG qu’il est capable d’imprimer un style. Et surtout de faire courir ses joueurs ! C’est une thématique très importante. Avec lui Tottenham dégageait une puissance athlétique incroyable. A tel point que l’équipe a explosé après la finale de la Ligue des champions. Tout l’enjeu maintenant c’est de faire courir Neymar, Mbappé et Di Maria.”