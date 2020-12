C’est encore une terrible et choquante nouvelle qui endeuille ce lundi matin le monde du football et la famille Rouge & Bleu: Gérard Houllier nous a quittés à l’âge de 73 ans. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France, coach de Liverpool, entraîneur du PSG lors du premier titre de champion de France (en 1986), avait regagné son domicile hier suite à une opération de l’aorte dans un hôpital de la capitale après une intervention il y a trois semaines. Ce jour aura été le dernier. Le technicien souffrait de problèmes cardiaques et d’aorte depuis une vingtaine d’années. Canal Supporters présente ses sincères condoléances à ses proches, à sa famille.