Geyoro, Bachmann…Les résultats internationales du PSG

C’est la trêve internationale dans le football féminin. Plusieurs joueuses du PSG sont concernées par cette dernière. Petit tour sur les résultats de certaines d’entre elles.

Après leur large succès contre Lille (0-4) en D1 Arkema, certaines joueuses du PSG ont rejoint leurs sélections. C’est le cas de six Françaises (Constance Picaud, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Jade Le Guilly, Grace Geyoro, Sandy Baltimore). Hier soir, la France affrontait la Norvège dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des Nations. Après deux victoires, elles comptaient poursuivre leur sans-faute dans la compétition. Et c’est chose faîte. Après avoir ouvert le score sur un CSC (23e, 0-1), les Françaises ont vu la Norvège égaliser à la 60e. Neuf minutes plus tard, Wendy Renard offrait la victoire à la France, la troisième en trois matches dans la compétition (1-2). Lors de cette rencontre, quatre Parisiennes étaient titulaires. Constance Picaud dans les buts, De Almeida et Karchaoui en défense et Grace Geyoro au milieu. Sandy Baltimore est entrée en toute fin de match (92e) alors que Le Guilly est resté sur le banc.

Victoire pour Martens, défaite Bachmann

Les Pays-Bas de Jackie Groenen et Lieke Martens jouaient également cette compétition. Les deux joueuses du PSG étaient titulaires lors de la large victoire contre l’Ecosse (4-0). La milieu de terrain a été remplacée par Egurrola à la 67e minute alors que l’attaquante a joué toute la rencontre. Les buts néerlandais ont été marqués par Van de Donk (12e), Brugts (32e) et Beerensteyn (52e, 71e). Dernière buteuse contre Lille, Amalie Vangsgaard a offert la victoire au Danemark contre l’Islande pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Nations (0-1). L’attaquante était associée à l’ancienne joueuse du PSG, Nadia Nadim en pointe de la sélection danoise. Titulaire dans les buts polonais, Katarzyna Kiedrzynek a assisté à la victoire de la Pologne contre la Serbie (2-1) en Ligue des Nations. Enfin, Ramona Bachmann s’est, elle, inclinée avec la Suisse face à la Suède (1-0). L’attaquante était titulaire et a joué 65 minutes.