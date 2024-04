Geyoro : « On a énormément d’excitation, de détermination »

Demain après-midi (16 heures, DAZN), les Féminines du PSG affrontent Lyon en demi-finale retour de l’UEFA Women’s Champions League. Grace Geyoro estime que l’apport des supporters peut être un atout considérable.

Pour se qualifier pour la troisième finale de l’UEFA Women’s Champions League de leur histoire, les Féminines du PSG devront renverser l’Olympique Lyonnais demain après-midi au Parc des Princes en demi-finale retour de la compétition européenne. Après 75 premières très bonnes minutes sur la pelouse du Groupama Stadium, où elles menaient de deux buts grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto, les Parisiennes se sont écroulées en six minutes (80e à 86e) et encaissées trois buts, synonyme de défaite (3-2). Demain après-midi, les joueuses de Jocelyn Prêcheur devront s’imposer pour espérer se qualifier en finale de l’UEFA Women’s Champions League. À la veille de ce choc, Grace Geyoro – la capitaine du PSG – a évoqué cette rencontre et la volonté de son équipe de renverser la situation.

« On perd ce match-là mais on sait que dans tous les cas, il fallait faire un gros match en Parc pour espérer se qualifier »

« On en a parlé assez naturellement avant le match, on savait que cela allait se jouer sur deux confrontations. On a eu 70-75 très bonnes minutes à l’extérieur. On perd ce match-là mais on sait que dans tous les cas, il fallait faire un gros match en Parc pour espérer se qualifier. Le scénario a été difficile dans les têtes. Quand on s’est posé, on a revu le match, chacune de notre côté. On s’est regroupé, on s’est dit qu’on devait continuer à faire les efforts, à travailler car cela va payer, lance la numéro 8 du PSG dans des propos relayés par l’Equipe. On perd le match, mais on a marqué les esprits, on a montré que le PSG était une grosse équipe capable de marquer, de jouer et de dominer un match comme celui-ci. On a assez parlé entre nous. On a envie de le faire, on a énormément d’excitation, de détermination pour demain. »

« On sait que quand on est au Parc des Princes, on a cette force supplémentaire »

Grace Geyoro a aussi expliqué que l’apport du public, 28 000 supporters du PSG sont attendus au Parc des Princes, pouvait être un atout de poids. « On s’est toujours appuyé sur notre public à domicile, sur nos supporters, toujours présents, fidèles, qui continuent de nous pousser. On sait que quand on est au Parc des Princes, on a cette force supplémentaire grâce aux supporters. Dans un match, c’est le 12e homme, ça fait du bien, surtout quand on est dans un moment plus difficile même quand on pousse une équipe adverse. J’espère que demain cela va nous faciliter (la tâche). »

« Ça montrerait que le Paris Saint-Germain est encore plus fort »

La capitaine du PSG a enfin évoqué la possibilité de voir les équipes masculines et féminines en finale de la Champions League. « Ce n’est jamais arrivé auparavant, ce serait une première dans l’histoire du club, ce serait assez incroyable. Ça montrerait que le Paris Saint-Germain est encore plus fort. Ça ne peut qu’être positif pour le club, pour nous, pour les couleurs qu’on défend. »