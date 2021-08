Geyoro : « Porter ce brassard signifie énormément pour moi »

Les Féminines du PSG débutent la défense de leur titre de champion de France demain midi (12h55) au Stade Georges Lefèvre de Saint-Germain-Laye contre Fleury. À la veille de cette rencontre, Grace Geyoro – promue nouvelle capitaine – s’est confiée à PSG TV. Extraits choisis.

Son état d’esprit

Geyoro : « C’est vrai que ce sera le premier match, ce sera donc à nous de bien commencer. On sait que Fleury est une équipe de la région parisienne. Forcément, elles auront envie de battre le Paris-Saint-Germain, ce qui est normal. Il faudra prendre cette rencontre au sérieux et, surtout, faire un très bon match contre elles car le premier de la saison n’est jamais évident. Il faudra donc bien rester concentrées et surtout bien commencer cette saison.«

Le retour des supporters

Geyoro : « Ils ont une place très importante pour nous. Ils sont très importants pour nous pendant les matches. Ils nous ont soutenu toute la saison dernière, et on a même pu fêter le titre avec eux. C’était quelque chose d’assez fort et de symbolique. C’est donc bien pour nous et j’espère qu’ils seront là dès le premier match.«

La défense du titre

Geyoro : « Forcément, on va prendre cette saison très au sérieux parce qu’on sait que ce n’est jamais facile d’être dans cette position. On a envie de confirmer la saison réalisée l’année dernière, et on sait très bien que cela passera par de très belles prestations, et aussi par beaucoup de travail à l’entraînement. Il ne faut surtout pas se relâcher. C’est vrai que lorsque l’on gagne un titre, on a forcément envie d’en gagner un autre. Le fait d’avoir été sacrées l’année dernière nous a donne donc envie de continuer à être championnes, parce que c’est une sensation incroyable. On sait que durant toute la saison, il va falloir être au top car il y a des équipes derrière qui vont elles aussi vouloir ce titre. À nous de continuer sur notre lancée.«

Le brassard de capitaine

Geyoro : « Cela représente beaucoup pour moi car je suis une joueuse formée au club. J’ai été formée par le Paris-Saint-Germain et, aujourd’hui, porter ce brassard signifie énormément pour moi. C’est beaucoup de fierté, de reconnaissance aussi, parce que je suis très heureuse de pouvoir représenter le Paris-Saint-Germain. Avoir le brassard me procure beaucoup de fierté. J’ai eu un entretien avec le coach au début de la préparation. Il m’avait parlé du capitanat. Il m’avait dit qu’il fallait que je puisse prendre davantage de responsabilités, et que c’était aussi le moment pour moi. Le fait que je sois une joueuse formée au club me procure encore plus d’émotion parce que c’est quelque chose de fort.«